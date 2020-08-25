Державі повернули лісову ділянку в зоні відчуження ЧАЕС на майже 3 мільйони

У Київській області державі повернули лісову ділянку на території зони відчуження ЧАЕС вартістю майже 3 млн грн.

Про це інформує пресслужба прокуратури Київської області, передає Укрінформ.

«Прокуратурою Київської області забезпечено повне виконання рішення Іванківського районного суду, яким задоволено позовні вимоги прокуратури про скасування правовстановлюючих документів на право власності та витребування у власність держави земельної ділянки лісового фонду площею 2 га, розташованої на території зони відчуження ЧАЕС поруч з Київським водосховищем на річці Дніпро», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що цю земділянку незаконно та всупереч вимог чинного законодавства, було передано у власність громадянину для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель лісогосподарського призначення.

Уточнюється, що наразі правовстановлюючі документи на землю скасовані, їх витребувано у власність держави, а держреєстратор вніс до Держреєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості.

Таким чином, як уточнили у прокуратурі Київщини, державі повернули лісову ділянку площею 2 га, ринкова вартість якої становить майже 3 млн грн.

Як повідомлялося, житомирські прикордонники разом із поліцією затримали у зоні відчуження двох громадян Німеччини, які збиралися там відпочивати.