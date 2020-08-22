Вперше за 20 років: США і ЄС домовилися про зниження мит

США і Євросоюз підписали угоду про зниження мит, яка розширить доступ до експортних ринків на сотні мільйонів доларів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".

"Це зниження мит стало першим, узгодженим США і ЄС за більш ніж два десятиліття", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомили торговий представник США Роберт Лайтхайзер і торговий комісар Європейського Союзу Філ Хоган.

Як йдеться в тексті заяви, ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів зі США. У 2017 році в Євросоюз з США були експортовані лобстери на суму понад 111 млн доларів.

Євросоюз скасує ці тарифи на основі режиму найбільшого сприяння заднім числом, починаючи з 1 серпня 2020 року. Ці мита скасовуються на п'ять років, а Єврокомісія негайно почне процедури, спрямовані на те, щоб такі зміни мали постійний характер.

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Сполучені Штати знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС, середньорічною вартістю в 160 млн доларів, включаючи певні кулінарні напівфабрикати, деякі види кришталевого посуду, препарати для обробки поверхонь, ракетне паливо та запальничками для сигарет.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України встановив мита на імпорт дизпалива, скрапленого газу та вугілля з Росії.

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