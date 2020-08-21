Нацбанку не дошкуляють дзвінками з проханням встановити облікову ставку

Національний банк не відчуває на собі політичного тиску, ніхто з високопосадовців не дошкуляє дзвінками з проханням встановити облікову ставку на тому чи іншому рівні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці з посиланням на голову Національного банку Кирила Шевченка.

"Ніхто з високопосадовців не дошкуляє дзвінками з проханням встановити облікову ставку на тому чи іншому рівні. На думку голови НБУ, без незалежності у прийнятті рішень цю посаду і не варто було б обіймати. Незалежність центрального банку він захищатиме і далі", - йдеться у повідомленні.

За словами голови НБУ, монетарна політика залишатиметься послідовною, планів щодо розгортання програм кількісного пом’якшення немає.

"Співпраця з МВФ – безумовний пріоритет для України. Це також важливий індикатор для інших міжнародних партнерів – ЄС, Світового банку, іноземних інвесторів", - зауважив Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, на початку липня 2020 року колишній голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск, на його місце було призначено Кирила Шевченка.