Комітет рекомендує Раді ратифікувати угоду щодо надання Україні допомоги від ЄС

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом рекомендує Верховній Раді ратифікувати Угоду з ЄС про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро (законопроєкт №0063).

Як передає Укрінформ із посиланням на інформаційне управління апарату ВР, відповідне рішення профільний комітет ухвалив на позачерговому засіданні 21 серпня.

“Комітет на своєму засіданні розглянув проєкт закону №0063 від 12.08.2020 про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди з ЄС щодо отримання Україною макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму до 1 мільярда 200 мільйонів євро. Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити цей проєкт за основу та в цілому. Рішення надати макрофінансову допомогу Україні для подолання кризи, спричиненої пандемією COVID-19 Єврокомісія ухвалила 22 квітня 2020 року. 25 травня це рішення підтримав Європейський Парламент та Рада ЄС, а на початку серпня Меморандум про надання такої допомоги погодила Єврокомісія від імені ЄС,” - йдеться у повідомленні.

Умовами отримання першого траншу макрофінансової допомоги для України є прогрес у співпраці з Міжнародним валютним фондом, забезпечення незалежності Національного банку та прогрес у виконанні Угоди про асоціацію України з ЄС. Для отримання другого траншу допомоги Україна зобов’язана виконати ще більше умов, зокрема: забезпечити прозорість медичних закупівель, провести податкову та митну реформу, посилити незалежність судової системи, системи держуправління та антикорупційних органів, прокуратури, а також забезпечити прозорі умови та чесну конкуренцію на ринку газу в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 12 серпня вніс до парламенту проєкт закону про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (№ 0063).

19 серпня Голова ВР Дмитро Разумков у зв’язку з пропозицією Глави держави підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня. На розгляд депутатів під час позачергової сесії винесено шести питань, одним із яких є законопроєкт №0063.