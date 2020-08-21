Комітет рекомендує Раді ратифікувати угоду щодо надання Україні допомоги від ЄС
Як передає Укрінформ із посиланням на інформаційне управління апарату ВР, відповідне рішення профільний комітет ухвалив на позачерговому засіданні 21 серпня.
“Комітет на своєму засіданні розглянув проєкт закону №0063 від 12.08.2020 про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди з ЄС щодо отримання Україною макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму до 1 мільярда 200 мільйонів євро. Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити цей проєкт за основу та в цілому. Рішення надати макрофінансову допомогу Україні для подолання кризи, спричиненої пандемією COVID-19 Єврокомісія ухвалила 22 квітня 2020 року. 25 травня це рішення підтримав Європейський Парламент та Рада ЄС, а на початку серпня Меморандум про надання такої допомоги погодила Єврокомісія від імені ЄС,” - йдеться у повідомленні.
Умовами отримання першого траншу макрофінансової допомоги для України є прогрес у співпраці з Міжнародним валютним фондом, забезпечення незалежності Національного банку та прогрес у виконанні Угоди про асоціацію України з ЄС. Для отримання другого траншу допомоги Україна зобов’язана виконати ще більше умов, зокрема: забезпечити прозорість медичних закупівель, провести податкову та митну реформу, посилити незалежність судової системи, системи держуправління та антикорупційних органів, прокуратури, а також забезпечити прозорі умови та чесну конкуренцію на ринку газу в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 12 серпня вніс до парламенту проєкт закону про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (№ 0063).
19 серпня Голова ВР Дмитро Разумков у зв’язку з пропозицією Глави держави підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня. На розгляд депутатів під час позачергової сесії винесено шести питань, одним із яких є законопроєкт №0063.