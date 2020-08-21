Комітет ВР просить Шмигаля не ліквідовувати Держпродспоживслужбу

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС вирішив звернутися до Прем'єр-міністра Дениса Шмилагя щодо неприпустимості ліквідації Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе у Фейсбуці.

"На позачерговому засіданні Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС його члени вирішили звернутися з листом до Прем'єр-міністра щодо неприпустимості ліквідації Держпродспоживслужби. На думку народних депутатів, такі дії уряду становлять серйозну загрозу експорту українського продовольства до ЄС і якості та безпечності продуктів усередині країни", - зазначила депутат.

При цьому Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Держпродспоживслужба була створена на виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

"Євроінтеграційні реформи в цій галузі дозволили швидко переорієнтувати вітчизняний експорт на вимогливі ринки Євросоюзу та відкрили для наших виробників інші перспективні ринки. Нині, коли економіка України переживає падіння, втрата ринку ЄС завдасть їй ще більш нищівного удару і відкотить країну на багато років назад", - пояснила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня 2020 року стало відомо, що Кабмін має намір реорганізувати Держпродспоживслужбу та утворити Державну службу України з контролю захворювань. В уряді підготовлено відповідний проєкт постанови КМУ.

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити ухвалення рішення про реорганізацію Держпродспоживслужби посеред зернового маркетингового сезону.

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На думку УЗА, будь-які спроби реорганізації чи ліквідації Держпродсподживслужби викличуть паніку на аграрному ринку та створять суттєві перешкоди для експорту української сільськогосподарської продукції.

Водночас у Європейській бізнес-асоціації (ЕВА) вважають, що ініційовані Міністерством охорони здоров'я зміни щодо реорганізації Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ставлять під загрозу стабільність роботи багатьох секторів економіки, зокрема сільського господарства, насінництва, роздрібної торгівлі, виробництва споживчих товарів.