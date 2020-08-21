НАБУ завершило слідство щодо учасника розкрадання кредиту Нацбанку

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП завершили слідство за підозрою директора одного з приватних товариств у заволодінні понад 787 млн грн кредиту Національного банку.

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає Укрінформ.

«За даними слідства, він входив до складу злочинної організації, створеної колишнім президентом України (Януковичем - ред.), та вчиняв незаконні дії у співучасті з іншими особами. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України. 19 серпня стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що приватне товариство, очолюване підозрюваним, у 2013 році задіяли у схемі, в результаті якої ця злочинна організація заволоділа понад 787 млн грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ПАТ «Реал банк».

«Цю схему реалізували у такий спосіб: у вересні 2013 року ПАТ «Реал банк» надав кредити низці комерційних компаній, підконтрольних злочинній організації. Ті, через ланцюг фірм із ознаками фіктивності, перевели отримані кошти на рахунки інших двох компаній, однією з яких було згадане ТОВ. Далі це ТОВ розміщує ці кошти під виглядом власних та тимчасово вільних на строковий депозит в тому ж ПАТ «Реал банку» однак із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви», - повідомили у НАБУ.

За місяць після цього, в жовтні 2013 року, керівництво банку організувало складання такої завідомо неправдивої заяви про дострокове розірвання депозитного договору й подальше вилучення коштів, і цю заяву підписав підозрюваний як директор ТОВ, поінформували у НАБУ.

«Створена ситуація стала формальною підставою для звернення ПАТ «Реал банк» за підтримкою до Національного банку, який надає йому стабілізаційні кредити на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого, як згодом встановило слідство, завищили всемеро. Отримані від НБУ кошти керівництво ПАТ «Реал банку» у змові з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, в тому числі за участі компаній-нерезидентів та вивели в готівку», - зазначається у повідомленні.

Розслідування цих фатів НАБУ та САП розпочали наприкінці листопада 2019 року після визначення підслідності у кримінальному провадженні за детективами НАБУ.

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Уточнюється, що вже за два місяці після цього НАБУ та САП встановили місцезнаходження та затримали директора ТОВ, який перебував у розшуку, і у січні 2020 року ВАКС ухвалив рішення про його ув’язнення. Тож відтоді підозрюваний перебуває під вартою.

Слідство вживає заходів для встановлення місцезнаходження інших учасників злочину.

За інформацією ЗМІ, «Реал банком» володіли бізнесмен Сергій Курченко і компанії «сім’ї» втікача екс-президента України Віктора Януковича.

Як повідомлялося, 23 березня 2019 року Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування стосовно українського бізнесмена Сергія Курченка.

Курченку інкримінують заволодіння незаконне скрапленим газом, що належить ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економіки, Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами. В результаті згаданим підприємствам були завдані збитки у розмірі 2 196 176418,64 гривень. У подальшому ці гроші були відмиті і легалізовані, підкреслив Луценко.

Також, за версією ГПУ, Курченко незаконно заволодів коштами ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в сумі 449 млн 963 тис. 820 грн.. У подальшому ці гроші були відмиті і легалізовані.

Крім того, Курченка звинувачують:

- у замаху на заволодіння коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в сумі 5 млрд 100 млн 036 тис. 180 грн;

- у заволодінні коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк» з подальшою легалізацією;

- у заволодінні коштами ПАТ «Реал банк» в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн під час видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою їх легалізацією ;

- у заволодінні коштами ПАТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 865 879 925,97 грн шляхом протиправного надання ПАТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні ПАТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк», з подальшою їх легалізацією;

- у заволодінні коштами ПАТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 1 436 723 153 грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією;

- у заволодінні коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 502 311 170, 64 грн шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією;

- у заволодінні коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн шляхом укладення ПАТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією.