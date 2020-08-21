У Нацбанку очікують, що наступного року економіка відновить зростання

У 2021 році економіка відновить зростання, а інфляція залишатиметься помірною.

Як передає Укрінформ, таких висновків дійшли під час зустрічі представників НБУ, уряду та провідних українських економістів, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Учасники дискусії погодилися, що у 2021 році економіка вийде на траєкторію зростання, а інфляція залишатиметься помірною. Втім, на їхню думку, COVID-19, ймовірно, все ще матиме значний депресивний вплив на інвестиційну активність та споживання. Це обмежуватиме темпи відновлення економіки.

В таких умовах тісна координація фіскальної та монетарної політик, наголошують в НБУ, є важливою передумовою швидшого виходу з кризи.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 23 липня оновив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту у 2020 році з 5% до 6%. Раніше, 21 липня, міністр фінансів Сергій Марченко, спираючись на прогнози Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заявив, що падіння української економіки становитиме 4,8%. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП в Україні у 2020 році на рівні 8,2% на тлі середньорічної інфляції 4,5%.