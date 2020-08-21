Міненерго шукає оптимальну юридичну модель корпоратизації Енергоатома

У Міністерстві енергетики відбулася нарада, на якій обговорили можливі варіанти корпоратизації ДП "НАЕК "Енергоатом".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що представники Міненерго, НАЕК "Енергоатом", консультанти з міжнародних організацій обговорювали варіанти щодо найбільш оптимального з юридичної точки зору сценарію корпоратизації підприємства.

"Ми разом маємо провести пофакторний аналіз плюсів, мінусів і ризиків кожного сценарію та обрати оптимальний варіант. До кінця наступного тижня потрібно підготувати зведений аналіз для подальшого обговорення із представниками уряду", - зазначив заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

Як повідомлялось, корпоратизація ДП "НАЕК "Енергоатом" передбачена Кредитною угодою між ДП "НАЕК "Енергоатом" та ЄБРР і ратифікованою Верховною Радою України Гарантійною угодою (Україна: "Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій").

Читайте також: В Енергоатомі провели засідання робочої комісії з питань колективного договору

Відповідно до указу Президента України, до кінця 2020 року необхідно вжити заходів щодо підготовки та проведення корпоратизації ДП "НАЕК "Енергоатом", у тому числі, розробити та внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт.

12 серпня під головуванням Прем’єр-міністра України відбулася нарада з представниками усіх зацікавлених сторін, у тому числі Міненерго, щодо підготовки до корпоратизації підприємства.

Раніше, 31 липня, Міненерго затвердило нову редакцію ДП "НАЕК "Енергоатом", що передбачає запровадження на підприємстві інституту корпоративного управління. Статут передбачає утворення на державному підприємстві наглядової ради у складі семи членів, чотири з яких повинні відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством.