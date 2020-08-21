Перші 18 спиртових підприємств готують до аукціону

Перші 18 спиртових підприємств готують до аукціону

Укрінформ
Перші 18 спиртових підприємств проходять підготовку до аукціону.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДП «Укрспирт» у Фейсбуці.

«Фонд державного майна розпочинає підготовку до приватизації спиртових заводів. Перші 18 з 78 спиртових об'єктів вже проходять активну підготовку до аукціону, решта – також будуть поступово виводитись на продаж», - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна (ФДМУ) за словами голова ФДМУ Дмитра Сенниченко, очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн. Із 78 об'єктів ДП "Укрспирт" наразі може бути переданий на приватизацію 41 об'єкт.

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Із 1 липня 2020 року вступив у дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року.

Таким чином, до 1 липня наступного року виробництво спирту в Україні здійснюватиметься виключно на державному та приватизованих підприємствах. А вже після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію чи будувати нові спиртові підприємства.

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