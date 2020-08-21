Перші 18 спиртових підприємств готують до аукціону

Перші 18 спиртових підприємств проходять підготовку до аукціону.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДП «Укрспирт» у Фейсбуці.

«Фонд державного майна розпочинає підготовку до приватизації спиртових заводів. Перші 18 з 78 спиртових об'єктів вже проходять активну підготовку до аукціону, решта – також будуть поступово виводитись на продаж», - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна (ФДМУ) за словами голова ФДМУ Дмитра Сенниченко, очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн. Із 78 об'єктів ДП "Укрспирт" наразі може бути переданий на приватизацію 41 об'єкт.

Із 1 липня 2020 року вступив у дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року.

Таким чином, до 1 липня наступного року виробництво спирту в Україні здійснюватиметься виключно на державному та приватизованих підприємствах. А вже після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію чи будувати нові спиртові підприємства.