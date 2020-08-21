Платоспроможні банки отримали понад 28 мільярдів чистого прибутку

За січень-липень 2020 року платоспроможні банки отримали 28,4 млрд грн чистого прибутку, що на 22,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НБУ.

З початку року платоспроможні банки отримали 28,4 млрд грн чистого прибутку, що на 8,3 млрд грн (або на 22,6%) менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Доходи банків за 7 місяців цього року порівняно із січнем-липнем 2019 року зросли на 5,5% (до 149,109 млрд грн), витрати — на 15,3% (до 120,72 млрд грн).

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Як повідомляв Укрінформ, у січні-липні 2019 року платоспроможні банки отримали 36,7 млрд грн чистого прибутку, за І півріччя 2020 року — 23,8 млрд грн.