Пасажирообіг українського транспорту зменшився майже у 2,3 раза

Пасажирообіг транспортних компаній України за січень-липень 2020 року зменшився на 56,2% (або майже у 2,3 раза) у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 27,2 млрд пасажиро-кілометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні-липні 2020 року пасажирообіг вітчизняних підприємств транспорту становив 27,2 млрд пасажиро-кілометрів, що на 56,2% (або майже у 2,3 раза) менше від обсягу січня-липня 2019 року. Загалом за 7 місяців 2020 року послугами цих компаній скористалися 1,44 млрд пасажирів, що на 41,7% менше у порівнянні із січнем-липнем 2019 року.

Послугами українського залізничного транспорту за січень-липень 2020 року скористалися 38,5 млн пасажирів (на 58,2% менше, ніж за відповідний період 2019 року); пасажирообіг галузі становив 5,90 млрд пасажиро-кілометрів (майже втричі менше).

Автотранспорт країни за 7 місяців 2020 року перевіз 617,9 млн пасажирів (на 41,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), пасажирообіг становив 10,91 млрд пасажиро-кілометрів (на 44,3% менше).

Українські авіаційні компанії перевезли за цей період близько 2,4 млн пасажирів (втричі менше, ніж за січень-липень 2019 року); пасажирообіг становив майже 5,33 млрд пасажиро-кілометрів (втричі менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, пасажирообіг українського транспорту у 2019 році становив 107,9 млрд пасажиро-кілометрів, що на 3,3% більше, ніж у 2018 році.