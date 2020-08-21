На боротьбу з COVID-19 спрямували вже понад 24 мільярди - Мінфін
Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Він зазначив, що вже використано 16,9 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19, 4,8 млрд грн коштів державного і місцевих бюджетів, також 2,7 млрд грн сплачено Національною службою здоров’я України постачальникам послуг у рамках програми медичних гарантій.
«Щодо Фонду боротьби з COVID-19 загалом передбачено спрямування 66 млрд грн коштів державного бюджету, а саме: на сферу охорони здоров’я виділено 16,3 млрд грн, на соціальну сферу – 10,6 млрд грн, на сферу забезпечення правопорядку – 2,5 млрд грн, стимулювання економіки – 36 млрд грн, часткове відновлення видатків держбюджету – 0,5 млрд грн та сферу освіти – 52,5 млн гривень», - повідомив заступник міністра фінансів.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг фонду склав 66 млрд грн. Станом на 24 липня 2020 року Уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами.