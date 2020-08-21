На боротьбу з COVID-19 спрямували вже понад 24 мільярди - Мінфін

На запобігання поширенню коронавірусу вже спрямовано 24,4 млрд грн бюджетних коштів.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Він зазначив, що вже використано 16,9 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19, 4,8 млрд грн коштів державного і місцевих бюджетів, також 2,7 млрд грн сплачено Національною службою здоров’я України постачальникам послуг у рамках програми медичних гарантій.

«Щодо Фонду боротьби з COVID-19 загалом передбачено спрямування 66 млрд грн коштів державного бюджету, а саме: на сферу охорони здоров’я виділено 16,3 млрд грн, на соціальну сферу – 10,6 млрд грн, на сферу забезпечення правопорядку – 2,5 млрд грн, стимулювання економіки – 36 млрд грн, часткове відновлення видатків держбюджету – 0,5 млрд грн та сферу освіти – 52,5 млн гривень», - повідомив заступник міністра фінансів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг фонду склав 66 млрд грн. Станом на 24 липня 2020 року Уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами.