Нацбанк виключив дві установи із Держаного реєстру фінустанов

Національний банк України виключив із Державного реєстру фінансових установ ТОВ "Лайм Кеш" і ПТ "Ломбард "Квестор" Богусевич і Компанія".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 19 серпня 2020 року на підставі поданих звернень ТОВ "Лайм Кеш" і ПТ "Ломбард "Квестор" Богусевич і Компанія" ухвалив рішення про виключення їх із Держаного реєстру фінансових установ.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.