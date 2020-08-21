Вантажообіг українського транспорту зменшився майже на 19%

Вантажообіг транспортних підприємств України за січень-липень 2020 року зменшився на 18,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 159,4 млрд тонно-кілометрів (ткм).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні-липні 2020 року вантажообіг вітчизняних підприємств транспорту становив 159,4 млрд ткм, що на 18,9% менше від обсягу січня-липня 2019 року. Загалом ці компанії за сім місяців 2020 року перевезли 327,0 млн тонн вантажів, на 15,1% менше у порівнянні із січнем-липнем 2019 року.

Вантажообіг залізничного транспорту за січень-липень 2020 року становив 96,74 млрд тонно-кілометрів (на 9,0% менше, ніж за відповідний період 2019 року), було перевезено 168,3 млн тонн вантажів (на 7,5% менше).

Вантажообіг автотранспорту за сім місяців 2020 року становив 23,74 млрд тонно-кілометрів (на 13,9% менше, ніж за січень-липень 2019 року), було перевезено 102,7 млн тонн вантажів (на 23,5% менше).

Вантажообіг водного транспорту за вказаний період становив майже 1,60 млрд тонно-кілометрів (на 16,1% менше, ніж за січень-липень 2019 року), було перевезено 2,7 млн тонн вантажів (на 11,9% менше).

Вантажообіг авіаційного транспорту у січні-липні 2020 року дорівнював 182,9 млн тонно-кілометрів (на 5,4% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), було перевезено близько 100 тис. тонн вантажів (на 7,0% менше).

Вантажообіг трубопровідного транспорту за цей період становив 37,18 млрд тонно-кілометрів (на 38,7% менше, ніж за січень-липень 2019 року), було прокачано 53,2 млн тонн вантажів (на 19,3% менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, вантажообіг українського транспорту за 2019 рік збільшився на 2,1% у порівнянні із 2018 роком — до 338,9 млрд тонно-кілометрів.