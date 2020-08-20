Уряд Польщі планує зниження ВВП цього року на 4,6%

ВВП Польщі за результатами 2020 року знизиться на 4,6%, а дефіцит цьогорічного бюджету становитиме 109,3 млрд злотих (близько 30 млрд дол.).

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на РАР, про це йдеться у проєкті змін до бюджету Польщі за 2020 рік, затвердженому в четвер на засіданні уряду.

“Уряд приводить бюджет країни на 2020 рік відповідно до ситуації, пов’язаної з вибухом пандемії COVID-19. Поширення коронавірусу призвело до найбільшої кризи за останні кілька років, яка вплинула на різке гальмування економічної активності в Польщі та інших країнах, які зачепила криза”,- йдеться в повідомленні уряду РП.

Як інформується, доходи до бюджету Польщі в цьому році будуть нижчими, від запланованих раніше у бюджеті на 2020 рік, на 36,7 млрд (близько 10 млрд дол.), і складуть 398,7 млрд злотих (понад 107 млрд дол.). Водночас витрати з бюджету країни заплановано на рівні 508 млрд злотих (понад 137 млрд дол.), що означає їх збільшення на 72,7 млрд злотих (близько 20 млрд дол.).

Дефіцит цьогорічного бюджету повинен скласти 109,3 млрд злотих (близько 30 млрд дол.) у порівнянні до нульового дефіциту, який планувався раніше у законі про бюджет.

Падіння ВВП в цьому році уряд Польщі планує на рівні 4,6%, попри попередні прогнози росту на рівні 3,7%.