Уряд Польщі планує зниження ВВП цього року на 4,6%

Уряд Польщі планує зниження ВВП цього року на 4,6%

Укрінформ
ВВП Польщі за результатами 2020 року знизиться на 4,6%, а дефіцит цьогорічного бюджету становитиме 109,3 млрд злотих (близько 30 млрд дол.).

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на РАР, про це йдеться у проєкті змін до бюджету Польщі за 2020 рік, затвердженому в четвер на засіданні уряду.

“Уряд приводить бюджет країни на 2020 рік відповідно до ситуації, пов’язаної з вибухом пандемії COVID-19. Поширення коронавірусу призвело до найбільшої кризи за останні кілька років, яка вплинула на різке гальмування економічної активності в Польщі та інших країнах, які зачепила криза”,- йдеться в повідомленні уряду РП.

Як інформується, доходи до бюджету Польщі в цьому році будуть нижчими, від запланованих раніше у бюджеті на 2020 рік, на 36,7 млрд (близько 10 млрд дол.), і складуть 398,7 млрд злотих (понад 107 млрд дол.). Водночас витрати з бюджету країни заплановано на рівні 508 млрд злотих (понад 137 млрд дол.), що означає їх збільшення на 72,7 млрд злотих (близько 20 млрд дол.).

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Дефіцит цьогорічного бюджету повинен скласти 109,3 млрд злотих (близько 30 млрд дол.) у порівнянні до нульового дефіциту, який планувався раніше у законі про бюджет.

Падіння ВВП в цьому році уряд Польщі планує на рівні 4,6%, попри попередні прогнози росту на рівні 3,7%.

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