Нацбанк назвав “ідеальні параметри” для інфляції

У Національному банку вважають, що для успішного розвитку країни інфляція має бути на однознаковому рівні.

Як передає Укрінформ, про це написала пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що з 2015 року метою Національного банку є інфляція у 5%. Також важливо, щоб інфляція не стрибала щомісяця в один або інший бік, а перебувала поблизу цільового показника.

«Прийнятним є знаходження інфляції у діапазоні 5% +/-1 в.п. Незначні відхилення не нашкодять економіці. Але якщо інфляція буде відхилятися від цілі суттєво, то НБУ має вживати заходів, щоб повертати її у зазначений коридор. Для цього НБУ, зокрема, оперує обліковую ставкою: робить гроші або дешевшими, щоб підживити інфляцію та економіку, або дорожчими – щоб гальмувати зростання цін», - пояснили в НБУ.

В НБУ також наголосили, що двознакова інфляція погано впливає на ключові показники соціально-економічного розвитку. Чим вища інфляція, тим суттєвіші її коливання, а чим більше коливання, тим більша невизначеність з майбутнім, яка заважає приймати виважені рішення як бізнесу, так і громадянам. Однак, нульова інфляція або навіть зворотній процес загального зниження цін (дефляція) зазвичай погано впливають на економіку. Це демотивує підприємців нарощувати виробництво та відкривати нові проєкти.

В розвинутих країнах інфляційні цілі зазвичай становлять близько 2%. У країн, що розвиваються, вони дещо вищі, адже треба більше стимулювати економіку, щоб наздоганяти розвинуті країни. Це зазвичай 3-5%. Тож НБУ має порівняно високу ціль інфляції, підвищувати яку немає сенсу.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у липні 2020 року проти червня 2020 року зменшилися на 0,6%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,4%, проти липня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-липень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.