Оператор ГТС України підтвердив відповідність стандартам захисту інформації

ТОВ "Оператор ГТС" України пройшло атестацію власної Інформаційної платформи на відповідність державним стандартам технічного захисту інформації. Отриманий Атестат відповідності чинний до 2025 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОГТСУ.

"Через нашу інформаційну платформу відбувається електронна взаємодія та документообіг між ОГТСУ та учасниками ринку природного газу. На платформі в режимі реального часу опрацьовуються і зберігаються усі подані і виконані заявки на транспортування газу і набуття власності на газ в умовах добового балансування ГТС. Спеціалізована ІТ-експертиза засвідчила, що наша платформа забезпечує захист даних відповідно до вимог нормативних документів з технічного захисту інформації, а отже, їй можна довіряти", – прокоментував комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.

Комплексна система захисту інформації передбачає дублювання критично важливого обладнання, резервне копіювання, захист від вторгнень і зламів.

Експертом атестації стало ліцензоване Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підприємство – ТОВ "Альтаїр-775".

В ОГТСУ нагадали, що через Інформаційну платформу добового балансування ведеться комерційний облік усіх операцій з транспортування і передачі газу учасникам ринку. Кожен замовник послуг транспортування газу має свій авторизований обліковий запис і може увійти в особистий кабінет. З особистого кабінету користувач замовляє послуги транспортування газу ОГТСУ лише з використанням ЄЦП, виданого акредитованим центром сертифікації ключів (АЦСК) і відслідковує статус їх виконання. Платформа має журнал реєстрації дій, в якому зберігається кожен крок користувачів системи.

Загалом доступ до платформи мають понад 700 компаній, а особисті кабінети створені для майже 1500 користувачів (працівників цих компаній).

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2019 року НКРЕКП остаточно сертифікувала ТОВ "Оператор ГТС" та видала новому оператору газотранспортної системи ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.