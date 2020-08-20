Світовий банк високо оцінив роботу МОЗ України в умовах пандемії коронавірусу

Світовий банк високо оцінив роботу Міністерства охорони здоров'я України в умовах пандемії COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова повідомила на брифінгу 20 серпня.

"17 серпня, у цей понеділок, під час зустрічі міністра охорони здоров'я Максима Степанова з директором Світового банку паном Арупом Банерджі, Світовий банк високо оцінив роботу МОЗ у надскладних умовах пандемії і в умовах наджорстких стислих термінів", - сказала Шаталова.

Вона зазначила, що МОЗ зацікавлений у продовженні співпраці зі Світовим банком щодо запобігання наслідків поширення пандемії коронавірусу, що включає невпинне збільшення виконаних тестів на COVID-19.

За її словами, МОЗ також розраховує на підтримку Світового банку у розбудові та укомплектації систем екстреної медичної допомоги на загальнонаціональному рівні.

"Вже зовсім скоро ми розпочинаємо масштабний проєкт щодо навчання персоналу відділень екстреної медичної допомоги. Це означатиме нову якість медицини екстреної медичної допомоги", - додала Шаталова.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я спільно зі Світовим банком закупить понад 1 млн нових тест-систем для визначення COVID-19.

В Україні станом на 20 серпня лабораторно підтверджено 98 537 випадків COVID-19, з них за добу –2134.