Нафтогаз вирішив розвивати активи у Єгипті

НАК "Нафтогаз України" вирішила прискорити зростання видобутку вуглеводнів на концесійній ділянці Alam El Shawish East Western Desert у Єгипті, а також реалізацію основних інфраструктурних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу за підсумками щорічних зборів акціонерів Petrosannan Company — спільної компанії-оператора НАК «Нафтогаз України» і Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), у м. Каїр, Арабська Республіка Єгипет.

"Правління та наглядова рада Нафтогазу поставили перед нами чітке завдання — розвиток активів у Єгипті. Ми маємо цю задачу якісно виконати. Цей напрям і, особливо, покращення фінансово-економічних показників проєкту — наші пріоритети", — сказав перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома.

Представники Нафтогазу також мали окрему зустріч з Аля Абдель Фаттах Касем Ель Баталем, головою правління компанії GANOPE (Ganoub El-Wadi Holding Company). Ця компанія є партнером за концесійними угодами з нафтогазової розвідки та розробки на територіях Wadi El Mahareeth та South Wadi El Mahareeth Східної пустелі.

Сторони обговорили поточний стан спільних проєктів та можливість розробки нових концесійних територій у Єгипті.

Для організації злагодженої співпраці всіх зацікавлених сторін за діючими та майбутніми проєктами Нафтогазу в Єгипті Перелома також зустрівся з міністром нафти і мінеральних ресурсів АРЄ паном Тарік Ель Муллою.

"Я б хотів відзначити конструктивну позицію всіх сторін під час цієї зустрічі. Міністр запевнив, що Нафтогаз є дуже важливим інвестором для АРЄ. Він також зауважив, що і міністерство, і єгипетські партнери з концесійних угод підтримують всі ініціативи Нафтогазу, спрямовані на підвищення ефективності інвестицій, та дав відповідні доручення", — повідомив Перелома.

Як повідомлялось, Група Нафтогаз реалізує проєкти з видобутку вуглеводнів на території Alam Еl Shawish East у Західній пустелі та територіях South Wadi El Mahareeth та Wadi El Mahareeth у Східній пустелі Єгипту.

У 2016 році голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв повідомляв, що Нафтогаз вивчає можливість продажу активів у Єгипті, які не приносять особливого прибутку на тлі падіння цін на нафту. У 2017 році НАК двічі оголошувала тендер для оцінки доцільності продажу єгипетських активів. У 2018 році Коболєв повідомив, що Служба безпеки України виступає проти продажу активів компанії в Єгипті.