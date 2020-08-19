Уряд призначив держсекретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості

Кабінет Міністрів на засіданні в середу ухвалив низку кадрових рішень, зокрема щодо призначення Ігоря Яковлєва державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це представник представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Яковлєва Ігоря Олеговича - державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)», - написав Мокан.

За його словами, Юлію Шевчук уряд призначив першим заступником голови Державного агентства з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину), а Сергія Ткача - заступником голови Державної інспекції енергетичного нагляду.

Також ухвалено рішення щодо призначення Єгора Бодрова на посаду заступника голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, а Павла Шевченка — заступником голови цієї служби.

Читайте також: Уряд звільнив керівника Держмитслужби

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня уряд підтримав утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Його очолив Олег Уруський, якого Верховна Рада 16 липня призначила на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.