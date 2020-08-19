Президент призначив Ольгу Музиченко державним уповноваженим АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Музиченко державним уповноваженим Антимонопольного комітету.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №332/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Музиченко Ольгу Валеріївну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України”, - зазначається в документі.

Як повідомлялося, державними уповноваженими АМК є також Марія Процишен, Ольга Нечитайло, Ірина Копайгора, Сергій Тищик.

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Ольга Музиченко, згідно з поданою нею е-декларацією, раніше працювала у ТОВ "Компанія з управління активами "Система плюс" і претендувала на посаду першого заступника голови – держуповноваженого Антимонопольного комітету.