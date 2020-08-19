Сім страхових компаній подали заяви на анулювання ліцензій – Рожкова

Деякі страхові компанії вирішили добровільно залишити ринок небанківських фінансових послуг, зокрема сім страховиків подали заяви на анулювання ліцензій.

Як передає Укрінформ, про це повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова в колонці для видання «Економічна правда» .

Сім страхових компаній подали заяви на анулювання ліцензій; під час їх розгляду особливу увагу НБУ приділятиме виконанню компаніями своїх зобов'язань перед клієнтами. Не називаючи компаній, Рожкова зазначила, що їхня частка на ринку у страхових преміях становить 7%, у виплатах – близько нуля.

«Після їх виходу сектор "просяде" в цифрах, але це точно не позначиться на його змісті", - зазначила перший заступник голови НБУ.

З її слів, процес консолідації страхового ринку був запущений ще до того, як Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг. У червні 2018 року, коли Нацкомфінпослуг запровадила для страховиків норматив платоспроможності та достатності капіталу, перед ринком постав вибір: поетапно виконувати норматив (30% – з липня 2018 року, 60% – з 30 червня 2019 року, 100% – з 30 червня 2020 року) чи цивілізовано піти з ринку без втрати ділової репутації для акціонерів та менеджменту. З червня 2018 року близько 70 компаній пішло з ринку і зараз процес добровільного виходу триває вже за нового регулятора.

Не всі страхові компанії готові до виконання нормативу платоспроможності та достатності капіталу в розмірі 100%, 34 компанії так і не досягли значення нормативу у 60%. У червні 2020 року всім, хто порушує норматив, були надіслані відповідні вимоги. Частина страховиків запевнила, що вийде на необхідний рівень шляхом докапіталізації чи реструктуризації, частина – не відреагувала. Є й такі, зауважує Рожкова, що нарікають на негативний вплив на їх роботу карантину.

"Відверто кажучи, ми не вбачаємо, що карантин вплинув на показник платоспроможності страхових компаній. Не вдаючись у деталі розрахунку нормативу, зазначу, що суттєвих обставин, які б вплинули на справедливу вартість прийнятних для забезпечення активів, не було. Ринок нерухомості не обвалився. Відпливу депозитів також не було. Тому й підстав говорити, що необхідні для виконання нормативу активи знецінилися, немає",- підкреслила перший заступник голови Нацбанку.

Тому НБУ продовжує дотримуватися плану попереднього регулятора (Нацкомфінпослуг) і вимагатиме виконання нормативу, враховуючи пояснення від страховиків, чому норматив не виконується і що було зроблено, щоб виконувався.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг. За даними системи звітності Національного банку, станом на 8 серпня звітність новому регулятору подали 84% небанківських фінансових установ, які перебувають у Державному реєстрі фінансових установ (ДРФУ), а саме 1642 установи. Без урахування фінустанов, які зареєстровані в зоні проведення операції об’єднаних сил та Криму, відзвітували майже 92% компаній. Зокрема, подали звітність: 189 із 215 страхових компаній, 222 із 327 кредитних спілок, 886 із 974 фінансових компаній, 124 із 136 лізингодавців та 221 із 304 ломбардів.