Сім страхових компаній подали заяви на анулювання ліцензій – Рожкова
Як передає Укрінформ, про це повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова в колонці для видання «Економічна правда» .
Сім страхових компаній подали заяви на анулювання ліцензій; під час їх розгляду особливу увагу НБУ приділятиме виконанню компаніями своїх зобов'язань перед клієнтами. Не називаючи компаній, Рожкова зазначила, що їхня частка на ринку у страхових преміях становить 7%, у виплатах – близько нуля.
«Після їх виходу сектор "просяде" в цифрах, але це точно не позначиться на його змісті", - зазначила перший заступник голови НБУ.
З її слів, процес консолідації страхового ринку був запущений ще до того, як Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг. У червні 2018 року, коли Нацкомфінпослуг запровадила для страховиків норматив платоспроможності та достатності капіталу, перед ринком постав вибір: поетапно виконувати норматив (30% – з липня 2018 року, 60% – з 30 червня 2019 року, 100% – з 30 червня 2020 року) чи цивілізовано піти з ринку без втрати ділової репутації для акціонерів та менеджменту. З червня 2018 року близько 70 компаній пішло з ринку і зараз процес добровільного виходу триває вже за нового регулятора.
Не всі страхові компанії готові до виконання нормативу платоспроможності та достатності капіталу в розмірі 100%, 34 компанії так і не досягли значення нормативу у 60%. У червні 2020 року всім, хто порушує норматив, були надіслані відповідні вимоги. Частина страховиків запевнила, що вийде на необхідний рівень шляхом докапіталізації чи реструктуризації, частина – не відреагувала. Є й такі, зауважує Рожкова, що нарікають на негативний вплив на їх роботу карантину.
"Відверто кажучи, ми не вбачаємо, що карантин вплинув на показник платоспроможності страхових компаній. Не вдаючись у деталі розрахунку нормативу, зазначу, що суттєвих обставин, які б вплинули на справедливу вартість прийнятних для забезпечення активів, не було. Ринок нерухомості не обвалився. Відпливу депозитів також не було. Тому й підстав говорити, що необхідні для виконання нормативу активи знецінилися, немає",- підкреслила перший заступник голови Нацбанку.
Тому НБУ продовжує дотримуватися плану попереднього регулятора (Нацкомфінпослуг) і вимагатиме виконання нормативу, враховуючи пояснення від страховиків, чому норматив не виконується і що було зроблено, щоб виконувався.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг. За даними системи звітності Національного банку, станом на 8 серпня звітність новому регулятору подали 84% небанківських фінансових установ, які перебувають у Державному реєстрі фінансових установ (ДРФУ), а саме 1642 установи. Без урахування фінустанов, які зареєстровані в зоні проведення операції об’єднаних сил та Криму, відзвітували майже 92% компаній. Зокрема, подали звітність: 189 із 215 страхових компаній, 222 із 327 кредитних спілок, 886 із 974 фінансових компаній, 124 із 136 лізингодавців та 221 із 304 ломбардів.