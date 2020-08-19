Енергоатом про недопуск НАЗК до перевірки: Не отримали інформації щодо її підстав
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Енергоатомі.
"Керівник комісії з перевірки і керівник структурного підрозділу НАЗК вручив керівнику підприємства (в.о. президента "Енергоатома" Петру Котіну, - ред.) повідомлення про позапланову перевірку для ознайомлення. Після цього керівнику комісії поставили уточнювальні запитання – щодо підстав для позапланової перевірки (оскільки саме повідомлення їх не містить), а також про період, який перевіряється. На жаль, жодної відповіді надано не було", - йдеться у повідомленні.
На основі цього підприємство прийняло рішення про недопущення НАЗК до проведення позапланової перевірки та підписало відповідний акт.
Енергоатом вважає, що його позиція відповідає вимогам закону.
"Ми наголошуємо, що відкриті та готові до перевірок з боку будь-яких органів контролю (контролюючих органів), але за умови, що ці перевірки ґрунтуватимуться на вимогах закону", - зазначили у компанії.
Як повідомлялося, 18 серпня 2020 на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції оприлюднили інформацію, що Енергоатом не допустив НАЗК до проведення позапланової антикорупційної перевірки. Агентство заявляє, що це перша в історії діяльності перевірка, на яку воно не змогло потрапити.