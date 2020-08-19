Енергоатом про недопуск НАЗК до перевірки: Не отримали інформації щодо її підстав

ДП "НАЕК "Енергоатом" не допустив Національне агентство з питань запобігання корупції до позапланової перевірки, оскільки представники Агентства не надали пояснень щодо підстав і періоду перевірки.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Енергоатомі.

"Керівник комісії з перевірки і керівник структурного підрозділу НАЗК вручив керівнику підприємства (в.о. президента "Енергоатома" Петру Котіну, - ред.) повідомлення про позапланову перевірку для ознайомлення. Після цього керівнику комісії поставили уточнювальні запитання – щодо підстав для позапланової перевірки (оскільки саме повідомлення їх не містить), а також про період, який перевіряється. На жаль, жодної відповіді надано не було", - йдеться у повідомленні.

На основі цього підприємство прийняло рішення про недопущення НАЗК до проведення позапланової перевірки та підписало відповідний акт.

Енергоатом вважає, що його позиція відповідає вимогам закону.

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"Ми наголошуємо, що відкриті та готові до перевірок з боку будь-яких органів контролю (контролюючих органів), але за умови, що ці перевірки ґрунтуватимуться на вимогах закону", - зазначили у компанії.

Як повідомлялося, 18 серпня 2020 на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції оприлюднили інформацію, що Енергоатом не допустив НАЗК до проведення позапланової антикорупційної перевірки. Агентство заявляє, що це перша в історії діяльності перевірка, на яку воно не змогло потрапити.