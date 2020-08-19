В Україні обсяг оподаткованого імпорту зростає другий місяць поспіль

За січень-липень 2020 року обсяг оподаткованого імпорту становив 26,17 млрд дол., що на 12% менше, ніж за той же період торік, однак тенденція до зростання оподаткованого імпорту зберігається другий місяць поспіль.

Про це йдеться в пресрелізі Державної митної служби, що є в розпорядженні Укрінформу.

Так, у липні обсяг оподаткованого імпорту становив 4,22 млрд дол. (зростання на 17% порівняно з червнем). При цьому у червні обсяг оподаткованого імпорту дорівнював 3,64 млрд дол., що на 20% більше від показника травня - (3,03 млрд дол.).

Загалом за 7 місяців 2020 року обсяг оподаткованого імпорту на 12% менший порівняно з аналогічним періодом 2019 року (26,17 млрд дол. у 2020 році і 29,87 млрд дол. торік), зазначили у відомстві.

Надходження платежів від імпорту, зібраних Держмитслужбою у липні цього року, також на 12% менші від показників минулого року (7,1 млрд дол. і 8,06 млрд дол. відповідно). Проте порівняно із червнем податків з імпорту зібрали на 150 млн дол. більше - 1,18 млрд дол.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства фінансів, у липні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 58 млрд грн податкових та митних платежів.