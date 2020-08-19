Аграрний фонд розпочав відбір компаній-перевізників

ПАТ «Аграрний фонд» розпочинає відбір компаній, що спеціалізуються на перевезенні зернових, бобових, олійних та інших сільськогосподарських культур, продуктів їх переробки, а також мінеральних добрив залізничним та автомобільним транспортом.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Аграрного фонду.

«Бажаючих співпрацювати у сфері надання транспортно-експедиторських послуг просимо ознайомитись з переліком вимог та критеріїв ПАТ «Аграрний фонд» та взяти участь у відборі», - йдеться у повідомленні.

Для участі у відборі учаснику необхідно написати листа, в якому він підтверджує готовність підписати примірний договір з ПАТ «Аграрний фонд» про надання транспортно-експедиторських послуг в редакції Товариства, а також підтверджує готовність виконувати перевезення за тарифами, що не перевищують граничні тарифи, затверджені Аграрним фондом.

З компаніями, що відповідають висунутим критеріям та вимогам, будуть укладені примірні договори про надання транспортно-експедиторських послуг на нинішній маркетинговий рік.

Документи на участь у відборі приймають із 18 серпня по 2 вересня.

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Як повідомляв Укрінформ, за підсумками першого кварталу 2020 року, ПАТ «Аграрний фонд» зазнало 207 млн грн збитків. Загалом, станом на кінець травня активи компанії включали 22 тис. тонн зерна, 109,5 тис. тонн мінеральних добрив і 105 млн грн на банківських рахунках.

Уряд 13 травня 2020 року призначив на посаду в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд» Богдана Банчука.