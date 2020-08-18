Нацбанк створив гнучкі умови для реструктуризації кредитів виробників «зеленої» електрики
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що банки зможуть оцінювати кредитний ризик таких боржників без застосування визначених факторів, якщо зміни до умов договорів, пов’язаних з реструктуризацією, будуть внесені банками до 28 лютого 2021 року, а також за умови, що такі зміни не призводять до зменшення очікуваних грошових потоків за активом (NPV) понад 10%.
Рішення затверджене постановою правління НБУ від 18 серпня 2020 року №118 "Про особливості виконання вимог деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань оцінки кредитного ризику". Постанова набирає чинності з 19 серпня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня Міністерство енергетики провело переговори з керівництвом державних банків та НБУ щодо реструктуризації кредитів, виданих державними банками на будівництво об'єктів енергетики з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
10 червня Кабінет Міністрів підписав меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ, які погодились зменшити тарифи. Документ, що називається «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики», підписали Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації. Ця угода, зокрема передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот. Також виробники погодилися скоригувати строки введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, із 1 серпня 2020 року нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.