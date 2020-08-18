Нацбанк створив гнучкі умови для реструктуризації кредитів виробників «зеленої» електрики

Національний банк створив гнучкі умови для проведення банками реструктуризації кредитів, наданих боржникам, основним видом діяльності яких є виробництво "зеленої" електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що банки зможуть оцінювати кредитний ризик таких боржників без застосування визначених факторів, якщо зміни до умов договорів, пов’язаних з реструктуризацією, будуть внесені банками до 28 лютого 2021 року, а також за умови, що такі зміни не призводять до зменшення очікуваних грошових потоків за активом (NPV) понад 10%.

Рішення затверджене постановою правління НБУ від 18 серпня 2020 року №118 "Про особливості виконання вимог деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань оцінки кредитного ризику". Постанова набирає чинності з 19 серпня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня Міністерство енергетики провело переговори з керівництвом державних банків та НБУ щодо реструктуризації кредитів, виданих державними банками на будівництво об'єктів енергетики з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

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10 червня Кабінет Міністрів підписав меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ, які погодились зменшити тарифи. Документ, що називається «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики», підписали Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації. Ця угода, зокрема передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот. Також виробники погодилися скоригувати строки введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, із 1 серпня 2020 року нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.