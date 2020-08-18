Фонд гарантування минулого тижня продав активи 5 банків на понад 14 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 - 14 серпня 2020 року продав активи 5 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на 14,47 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зокрема, минулого тижня відбувся продаж активів таких 5 банків: АТ "Дельта Банк" - на суму 7,40 млн грн; АТ "Банк "Фінанси та Кредит" - на суму 7,00 млн грн; АТ "Родовід Банк" - на суму 0,05 млн грн; активи ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" та ПАТ "Банк Михайлівський" - на суму 0,02 млн грн.

Зазначається, що на суму 7,48 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 6,97 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,02 млн грн отримано у результаті продажу монет та банківських металів.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування минулого тижня планував отримати від продажу активів 4,7 млрд грн.

Цього тижня Фонд гарантування планує продати активи банків на 953 млн грн.

Зокрема, на суму 280,66 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 1,61 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватимуться за 670,59 млн грн.