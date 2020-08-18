МОЗ та Світовий банк обговорили державно-приватне партнерство у медицині

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов обговорив з директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі перспективи співпраці щодо реалізації проєктів у сфері охорони здоров’я, боротьби з COVID-19 та створення умов для державно-приватного партнерства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ в Фейсбуці.

“Починаючи з 2015 року, міністерство та вісім областей реалізують проєкт "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" за рахунок позики Світового банку. Загальна сума позики складає 214,7 млн доларів США. Із цієї суми 148,9 млн доларів США передбачені на реалізацію 8 обласних субпроєктів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Полтавська та Рівненська області”, – сказав Степанов під час зустрічі.

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Він зазначив, що для ефективного використання коштів позики Світового банку у квітні 2020 року проведено реструктуризацію проєкту та направлено понад 10 млн доларів США на боротьбу з пандемією COVID-19.

“МОЗ України зацікавлене у продовженні співпраці зі Світовим банком для запобігання наслідкам поширення пандемії, включаючи постійне збільшення кількості виконаних тестів на COVID-19, у тому числі безпосередньо в лікарнях. Також актуальним залишиться напрямок доукомплектації та оновлення обладнання у лабораторних центрах та закладах охорони здоров’я”, – сказав очільник МОЗ.

Окрім того, Степанов розповів про початок розробки моделі та умов залучення приватного сектора до питань трансплантації та діяльності системи охорони здоров’я. За його словами, вже розпочато створення умов для державно-приватного партнерства, щоб бізнес став серйозним джерелом вкладання коштів у медицину.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я спільно зі Світовим банком закупить понад 1 млн нових тест-систем для визначення COVID-19.