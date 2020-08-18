За підсумками минулого тижня вартість кукурудзи в портах України помітно зросла і відновила максимум з початку 2019/20 МР.

Про це повідомляє agronews.ua.

Так, за підсумками минулого тижня закупівельні ціни на кукурудзу старого врожаю зросли на 300-350 грн / т і станом на 17 серпня в основному складають 5600-6000 грн / т СРТ-порт.

За попередніми оцінками, експорт кукурудзи в липні 2019/20 МР склав лише 425 тис. тонн, що на 73% нижче за показник за аналогічний період попереднього сезону.

“Незважаючи на низьку активність торгівлі, підтримку цінам надали необхідність трейдерів в покритті позицій за раніше укладеними контрактами на тлі скорочення запасів зернової всередині країни і високої конкуренції з боку переробників, а також неоднозначні перспективи виробництва зернових у п.р. За тиждень мінімальні ціни на кукурудзу досягли значень, яких протягом більшої частини сезону ледь досягали максимальні ціни », – прокоментувала ситуацію керівник відділу локальних ринків ІА« АПК-Інформ» Ганна Танська.