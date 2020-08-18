Головним держінспектором з ядерної безпеки призначили Григорія Плачкова

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Григорій Плачков приступив до виконання обов'язків головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки.

Як передає Укрінформ, про це пресслужба ДІЯРУ повідомила у Фейсбуці.

Зазначається, що згідно зі змінами до положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів №652 від 29 липня 2020 року, передбачено, що голова ДІЯРУ за посадою є головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки. Відповідно до цього рішення з 17 серпня 2020 року голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков приступив до виконання визначених обов’язків.

Як повідомляв Укрінформ, у пояснювальній записці до постанови №652 йдеться, що її ухвалили задля посилення ефективності державного нагляду за додержанням законодавства у сфері використання ядерної енергії, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.