Мінінфраструктури готує низку портів до державно-приватного партнерства

У Міністерстві інфраструктури працюють над проєктами державно-приватного партнерства з розвитку низки портів в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, наразі готуються проєкти з розвитку пасажирського комплексу Одеського порту, поромної переправи та першого і контейнерного терміналів порту “Чорноморськ”, а також Бердянського морського торговельного порту.

“Ми впроваджуємо і готові надалі впроваджувати перспективні проєкти державно-приватного партнерства у морських портах України, адже це не тільки нові інвестиції у розвиток портів та їх інфраструктуру, а й покращення та зростання всієї галузі”, - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також обговорив з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку можливість надання допомоги в розробці техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проєкту на базі Бердянського морського торговельного порту та підготовки попереднього ТЕО щодо проєкту розвитку пасажирського комплексу Одеського порту та інших потенційних проєктів.

За словами Криклія, в Мінінфраструктри працюють над проєктами з державно-приватного партнерства з розвитку не лише портів, а й аеропортів. Зокрема, наразі розглядається можливість створення окремого аеропортового фонду для розвитку летовищ.

“Ми проаналізували існуючий міжнародний досвід зі створення аеропортових фондів. І для запуску цього проєкту в Україні необхідна низка законодавчих змін, у тому числі, у Бюджетний та Повітряний кодекси. Ми вже звернулися до наших партнерів з ЄБРР з листом щодо підтримки у створенні такого фонду і вдячні за позитивний відгук та попередню згоду у залученні професійних консультантів для розробки необхідних змін”, - поінформував Криклій.

Відтак за ініціативи ЄБРР для аналізу інституційної спроможності Мінінфраструктури готувати та супроводжувати проєкти концесій та державно-приватного партнерства, будуть залучені консультанти компанії Ankura, які проводитимуть аналіз поточних планів з їх підготовки та ролі кожного з учасників, організаційної та функціональної структури, розміру необхідних фінансових ресурсів тощо.

У результаті такого дослідження будуть сформовані рекомендації для відомства, як найкраще організувати ефективну та швидку підготовку якісних проєктів державно-приватного партнерства.