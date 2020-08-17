Вантажоперевезення річковим транспортом зменшилися на 8,3%

За січень-червень 2020 року річковий транспорт України зменшив обсяги вантажоперевезень на 8,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 1,37 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За перше півріччя 2020 року річковим транспортом України було перевезено 1,37 млн тонн вантажів, що на 8,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року; в тому числі у закордонному сполученні було перевезено 605,6 тис. тонн вантажів (на 14,7% менше), у внутрішньому — 766,6 тис. тонн (на 2,6% менше).

Найбільша частка перевезеного річковим транспортом у січні-червні 2020 року припадає на будівельні вантажі (583,4 тис. тонн), на другому місці – зерно (253,1 тис. тонн), на третьому – різноманітні руди (133,9 тис. тонн).

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Як повідомлялось, за даними Держстату, за І півріччя 2019 року річковим транспортом України було перевезено близько 1,50 млн тонн вантажів, що на 13,0% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.