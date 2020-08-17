Вантажоперевезення річковим транспортом зменшилися на 8,3%
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.
За перше півріччя 2020 року річковим транспортом України було перевезено 1,37 млн тонн вантажів, що на 8,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року; в тому числі у закордонному сполученні було перевезено 605,6 тис. тонн вантажів (на 14,7% менше), у внутрішньому — 766,6 тис. тонн (на 2,6% менше).
Найбільша частка перевезеного річковим транспортом у січні-червні 2020 року припадає на будівельні вантажі (583,4 тис. тонн), на другому місці – зерно (253,1 тис. тонн), на третьому – різноманітні руди (133,9 тис. тонн).
Як повідомлялось, за даними Держстату, за І півріччя 2019 року річковим транспортом України було перевезено близько 1,50 млн тонн вантажів, що на 13,0% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.