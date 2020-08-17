У Мінекономіки погодили граничні обсяги експорту пшениці

Україна у 2020/2021 маркетинговому році (МР) експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

Як передає Укрінформ, такі цифри назвали в пресслужбі Мінекономіки за результатами підписання міністерством та учасниками ринку зерна Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 МР.

“Зерновий меморандум є гарним прикладом вміння домовлятися і приймати збалансовані рішення. На нашу спільну думку, експорт у 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита на цей маркетинговий рік - це той орієнтир, який збереже нам і внутрішню продовольчу безпеку, і експортні можливості. Крім того, враховуючи коронакризу, в прогнозному балансі ми збільшили обсяг перехідних залишків на півмільйона тонн - до 1,7 млн тонн”, - прокоментував підписання документа міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Крім того, залежно від погодних умов та остаточних даних Держстату про обсяги виробництва пшениці, прогнозні баланси ринку зерна можуть бути переглянуті підписантами меморандуму в четвертому кварталі.

Поки що, за прогнозами, урожай зерна очікується на рівні 72,1 млн тонн.

Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація в своєму липневому звіті покращила прогноз врожаю 2020/2021 МР порівняно з червневим з 97,1 млн тонн до 100 млн тонн. Також з 58,2 млн тонн до 61 млн тонн УЗА збільшила прогноз щодо експорту зернових та олійних в новому маркетинговому році. У середньостроковій перспективі УЗА прогнозує зростання врожаю зернових та олійних до 113 млн тонн, а експорт за цих умов може сягати 75 млн тонн.

Україна входить до п’ятірки провідних країн експортерів зернових; за 2019 рік наша країна посіла друге місце після США за експортом зернових з показником 9,6 млрд дол., обійшовши Аргентину (9,3 млрд дол.) та Росію (7,9 млрд дол).

У 2019/2020 МР урожай зернових та олійних в Україні сягнув 98,4 млн тонн, а експорт - 62 млн тонн.

Зерновий меморандум укладається щороку, починаючи з 2011-го. Документ передбачає взаємодію учасників ринку зерна, обмін інформацією, здійснення моніторингу зернового ринку.