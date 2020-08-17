За програмою "Доступні кредити" минулого тижня уклали 207 нових угод

Уповноважені банки у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" минулого тижня уклали 207 нових кредитних угод на загальну суму 666 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів

За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" минулого тижня банки рефінансували 590 млн грн та надали 76,2 млн грн інвестиційних кредитів та позик на оборотний капітал.

Загалом, станом на 17 серпня 2020 року, вже видано 2198 кредитів на загальну суму 4,893 млрд грн.

Портфель інвестиційних кредитів програми "Доступні кредити 5-7-9%" за тиждень збільшився на 50,4 мільйона гривень і станом на 17 серпня він становив 921,228 млн гривень.

Загалом в рамках програми вже рефінансовано кредитів на 3,885 мільярда гривень та видано інвестиційних кредитів і позик на поповнення оборотного капіталу на суму в 1,007 мільярда гривень.

У рамках спеціального антикризового кредитного пакету програми, який був введений урядом на час дії карантинних обмежень у зв’язку з всесвітньою пандемією Covid19, підприємці вже отримали позик на суму 89,9 мільйона гривень.

Лідерами за сумою укладених угод в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" є комерційні банки. Зокрема на першому місці з сумою в 880,370 мільйона гривень – Райффайзен Банк Аваль. Зовсім трохи поступився лідеру Креді Агріколь Банк, клієнти цього банку в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" отримали позик на суму в 815,332 мільйона гривень. І на третьому місці – Кредо Банк з сумою в 704,749 мільйона гривень. Утім, левову частку кредитних портфелів цих банків в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" займає саме рефінансування. У Райффайзен Банк Аваль рефінансування раніше отриманих кредитів – це 97% від усіх укладених в рамках програми угод. В Креді Агріколь – всі 100%. І в Кредо Банку – 94%.

Натомість інвестиційні кредити впевненіше видають державні банки. 70% виданих в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" Укргазбанком – це інвестиційні кредити.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.