У “Голосі” вважають, що їхні правки до проєкту про локалізацію захистять конкуренцію

Депутатська фракція політичної партії “Голос” подала понад дві тисячі поправок до законопроєкту №3739 “Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості”.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Така кількість поправок вийшла, тому що законопроєкт не те щоб складний, а просто у першому читанні він був написаний будь-як. Тому, звичайно, його треба повністю переписувати, а враховуючи те, що кожне переписування — це окрема правка, починаючи з юридичних багів і закінчуючи вагомими, суттєвими змінами, то й вийшла така кількість поправок. Ми будемо наполягати на розгляді кожної із них у залі засідань Верховної Ради, тому що законопроєкт у цьому вигляді (як він був ухвалений у першому читанні, - ред.) - це корупційна годівниця і, не більше й не менше, - порушення наших міжнародних зобов'язань”. - пояснив політик.

Водночас Железняк зауважив, що фракція готова до конструктивної співпраці у залі і не блокуватиме цей законопроєкт, якщо до другого читання він буде підготовлений з урахуванням поправок “Голосу” ще на етапі їх розгляду на засіданні комітету. За його словами, ці поправки “дають можливість не порушувати міжнародні зобов'язання та зберегти конкуренцію”.

Законопроєктом №3739 передбачено вдосконалення процедури публічних закупівель шляхом встановлення обов’язкових вимог щодо локалізації їх виробництва. Таким чином, окрім врахування цінового критерію та життєвого циклу продукції, передбачається запровадження обов’язкової наявності локалізації в предметі закупівлі за відповідним ступенем для 88-ми товарних позицій.

“Законопроєкт складається з декількох сторінок, головну частину займають розрахунки, якщо я не помиляюсь, щодо 82-х категорій товарів (88-ми, - ред.). При цьому в прямому сенсі з пальця зроблено розрахунки щодо ступеню локалізації по якомусь товару. Враховуючи те, що жодного розрахунку в законопроекті немає, тобто чому 35% по одному товару, а 40% - по іншому, то ми за всіма цими позиціями надали свої пропозиції”, - уточнив Железняк.

Водночас, за його словами, “Голос” подав поправки, “розроблені з прихильниками євроінтеграції”, тобто вони дозволять підготувати такий законопроєкт, норми якого не суперечили би відповідним міжнародним зобов'язанням України.

“Цих поправок, знову ж таки, дуже багато, тому що фактично ми переписуємо законопроєкт. Також ми привели законопроєкт у відповідність у поданими альтернативними йому. Зокрема передбачає, що у разі, якщо український виробник на конкурентних засадах виграє конкурс і, відповідно, запропоновані ним ціна та якісь були конкурентними. То він може розраховувати на державний кредит і державні гарантії. Це, з одного боку. Є підтримка національного виробника, а з іншого — ми не спотворюємо конкуренцію і не робимо так, що фактично за рахунок платників податків спонсорується якась галузь”, - додав парламентар.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3739 “Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості”.

Документ передбачає зокрема виділення чотирьох основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%.

Раніше народний депутат зі “Слуги народу” Максим Бужанський повідомив, що фракція партії “Голос” подала 2150 правок до цього законопроєкту.