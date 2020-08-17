Цього тижня гривня зміцнюватиметься - експерт

До кінця тижня готівкова гривня наблизиться до позначок 26,95 грн/дол. в продажу і 27,20 грн/дол. у купівлі.

Про це йдеться в коментарі аналітика компанії "Альпарі" Максима Пархоменка, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Минулий тиждень для гривні завершився в зеленій зоні. Євро закрив тиждень на рівні в 32,40, долар - 27,30. Готівковий ринок за цей період позначився зниженням курсу долара на 30 копійок - до 27,20 грн/дол. Позитивна динаміка гривні минулого тижня обумовлена ​​зниженням долара на світових ринках, цей факт і відіграється гривнею. На цьому тижні ця тенденція буде продовжена", - наголосив Пархоменко.

У парі з євро, гривня ще минулої п'ятниці на міжбанку тестувала позначку 32,30. При цьому умов для зміни поточного тренда щодо євро поки що немає. До наступного тижня ми маємо всі шанси побачити євро по 32,00.

НБУ не бере участі в торгах і не проводить активних інтервенцій. У той же час, учасники, які раніше притримували валюту, очікуючи зростання курсу долара, змушені її продавати нижчими цінами. А зниження курсу лише підсилює ці тенденції. Середина серпня часто супроводжується низькою активністю на валютному ринку. У зв'язку з цим очікувати на стрімкі зміни на ринку не варто.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з прогнозом Альпарі, якщо нова команда Національного банку буде підтверджувати справами прихильність зваженої грошової політики, серпень для гривні пройде без потрясінь, долар торгуватиметься в діапазоні 27,1-28,2 грн, а євро - 31,9-33,2 грн.