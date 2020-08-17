Страйки у Білорусі не викличуть дефіциту палива в Україні - експерт

Страйки на білоруських підприємствах загрожують українському паливному ринку лише тимчасовою турбулентністю, не очікується ні дефіциту палива, ні його різкого подорожчання.

Як передає Укрінформ, про це директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн написав у Фейсбуці.

Як би не складалася ситуація з поставками з Білорусі, максимум, чим може це позначитися на українському ринку, допускає Куюн, це тимчасовою, двох-трьохтижневою турбулентністю; не дефіцитом, не різким стрибком ціни, а саме тимчасовою дестабілізацією.

За словами експерта, на стабільність українського паливного ринку впливає декілька чинників, зокрема, диверсифікація поставок палива. Незважаючи на проблеми з поставками, які тричі виникали за останній рік, за рахунок диверсифікації ці кризи проходили для кінцевого споживача непомітно.

"По-перше, ми вже півроку живемо з величезним профіцитом дизельного палива і бензину. Трейдери продають його в кращому випадку в нуль, настільки перелитий ринок. По-друге, ринок України відкритий для поставок з усіх боків. І це ще раз доводить важливість збереження диверсифікованої моделі, яку раз у раз ставлять під сумнів українські переробники, пропонуючи ввести то мита, то квоти", - сказав Куюн.

Єдина дійсно проблемна позиція - бітум.

"Білоруські обсяги (постачання бітуму в Україну - ред.), а це половина ринку, замінити об'єктивно нічим, російські поставки закриті, а імпорт по морю українські трейдери лише освоюють. Але для економіки та життєдіяльності країни - це не питання стратегічної важливості, на відміну від дизпалива і бензину", - зазначив експерт.

У будь-якому випадку, поки що, пише Куюн, білоруські нафтопереробні заводи (НПЗ) працюють, про приєднання до страйку заявили працівники НПЗ "Нафтан". Він висловив сумнів, що стабільності роботи білоруських НПЗ щось загрожує.

Як повідомлялося, робітничі колективи "Білоруськалій" і НПЗ "Нафтан" заявили, що з 17 серпня приєднаються до страйку. Співробітники "Білоруськалію" оголосили про призупинення всіх гірничодобувних і прохідницьких комплексів і відділень сильвінітних збагачувальних фабрик, а також виконання робіт у допоміжних цехах.