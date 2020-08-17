Сплата ренти за радіочастотний ресурс: Рахункова палата заявляє про відсутність контролю
Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати з посиланням на голову відомства Валерія Пацкана.
«Результати нашої перевірки за 2016–2019 роки засвідчили, що в Україні не створено дієвої системи контролю за користуванням радіочастотним ресурсом та повнотою і своєчасністю надходження рентної плати за нього», - сказав голова Рахункової палати.
Пацкан нагадав, що мобільний зв'язок третього покоління (3G) в Україні запровадили в 2015 році, а 4G – у 2018-му.
Однак, за його словами, Державна фіскальна служба (на сьогодні – Державна податкова служба) неналежно справляла рентну плату за користування радіочастотами, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у неповному обсязі передавала податківцям переліки користувачів радіочастотним ресурсом.
«Як наслідок, є суттєві розбіжності у даних двох структур, а це впливає на якість контролю за діяльністю надавачів послуг та на повноту надходження до бюджету ренти», - додав він.
Окрім того, Міністерство фінансів України не розробило методики прогнозування рентної плати. Тому Державна фіскальна служба у 2016–2017 роках і 2019 році не забезпечила планових надходжень ренти на 755,1 млн гривень.
Загалом, за інформацією Рахункової палати, протягом 2016–2019 років до державного бюджету надійшло 9,7 млрд грн ренти. З них 96% були забезпечені лише п’ятьма мобільними операторами, тоді як ліцензії мають кілька тисяч користувачів радіочастотного ресурсу.
Як повідомялось, у лютому 2020 року мобільні оператори "Vodafone Україна", "Київстар" і lifecell отримали дозвіл на впровадження технології 4G у діапазоні частот нижче 1Гц.