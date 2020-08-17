Сплата ренти за радіочастотний ресурс: Рахункова палата заявляє про відсутність контролю

За 2016 - 2019 роки до державного бюджету надійшло 9,7 млрд грн рентної плати за користуванням радіочастотним ресурсом, проте дієвої системи контролю за надходженням цього виду ренти не створено.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати з посиланням на голову відомства Валерія Пацкана.

«Результати нашої перевірки за 2016–2019 роки засвідчили, що в Україні не створено дієвої системи контролю за користуванням радіочастотним ресурсом та повнотою і своєчасністю надходження рентної плати за нього», - сказав голова Рахункової палати.

Пацкан нагадав, що мобільний зв'язок третього покоління (3G) в Україні запровадили в 2015 році, а 4G – у 2018-му.

Однак, за його словами, Державна фіскальна служба (на сьогодні – Державна податкова служба) неналежно справляла рентну плату за користування радіочастотами, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у неповному обсязі передавала податківцям переліки користувачів радіочастотним ресурсом.

«Як наслідок, є суттєві розбіжності у даних двох структур, а це впливає на якість контролю за діяльністю надавачів послуг та на повноту надходження до бюджету ренти», - додав він.

Окрім того, Міністерство фінансів України не розробило методики прогнозування рентної плати. Тому Державна фіскальна служба у 2016–2017 роках і 2019 році не забезпечила планових надходжень ренти на 755,1 млн гривень.

Загалом, за інформацією Рахункової палати, протягом 2016–2019 років до державного бюджету надійшло 9,7 млрд грн ренти. З них 96% були забезпечені лише п’ятьма мобільними операторами, тоді як ліцензії мають кілька тисяч користувачів радіочастотного ресурсу.

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Як повідомялось, у лютому 2020 року мобільні оператори "Vodafone Україна", "Київстар" і lifecell отримали дозвіл на впровадження технології 4G у діапазоні частот нижче 1Гц.