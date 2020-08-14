Смілянський просить Президента вивести його з наглядової ради Укроборонпрому

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський написав заяву Президенту Володимиру Зеленському з проханням вивести його зі складу наглядової ради Укроборонпрому у зв'язку зі службовою необхідністю.

Про це він написав у Фейсбуці та оприлюднив фото заяви.

"Трохи менше ніж рік тому я був призначений Президентом до наглядової ради ДК "Укроборонпром". Члени НР не отримують зарплату, але отримали можливість допомогти цій стратегічній компанії вийти з того... стану, в якому вона опинилася. Попереду ще величезний і довгий шлях, і в нинішньому форматі компанія точно не може ефективно розвиватися, але я дуже сподіваюся, що цей шлях буде пройдений. Мій же шлях у НР добігає кінця", - зазначив Смілянський.

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Він пояснив також, що Укрпошта найближчим часом підпише багатомільйонну (в євро) інвестиційну угоду з провідними міжнародними фінансовими інституціями.

"За їхніми правилами - вони не можуть це робити з особами, які мають відношення до оборонної галузі. Тому сьогодні я попросив Президента України вивести мене зі складу Наглядової ради", - зазначив Смілянський.

Як повідомлялося, членом Наглядової ради Укроборонпрому генеральний директор Укрпошти Смілянський став у жовтні 2019 року.