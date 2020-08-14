Уруський назвав міста, де розмістять відділи Міністерства стратегічних галузей

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України матиме чотири територіальних відділи у містах зі значною концентрацією підприємств.

Про це сказав очільник міністерства Олег Уруський, перебуваючи з робочою поїздкою у Харкові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми в структурі нашого міністерства передбачаємо створення чотирьох територіальних відділень, зокрема, ми планували, щоб вони співпадали з територіальними відділеннями Академії наук, так воно і буде, напевне, і в містах, де сконцентровано промислові підприємства. Такі відділення будуть у Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Львові», - сказав Уруський.

Міністр наголосив, що територіальні відділи матимуть постійний контакт із підприємствами і допоможуть їм оперативно вирішувати проблемні питання, що постають у процесі роботи.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За його словами, нове міністерство налічуватиме до 300 працівників.