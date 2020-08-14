НБУ відтермінував подачу банками планів щодо відновлення їх діяльності

Національний банк України відтермінував подачу банками та банківськими групами планів, які будуть містити реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості у разі суттєвого погіршення фінансового стану або настання стресової ситуації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у фейсбуці.

Зазначається, що НБУ підтримав ініціативу банківської спільноти та планує визначити окремі особливості розроблення планів відновлення діяльності у 2020 році. Зокрема, передбачається відтермінувати для системно важливих банків кінцевий термін подання планів з 1 жовтня до 1 грудня 2020 року (для банків, які не набули статусу системно важливого банку, кінцевий термін подання планів залишатиметься 20 грудня 2020 року); дозволити банкам не включати до планів перелік критичних функцій (припинення яких може загрожувати фінансовій стабільності України або мати суттєвий негативний вплив на економіку України); банкам буде надана можливість подати плани у електронному вигляді з відповідним електронним підписом.

Під час зустрічі в НБУ з банками щодо запровадження планів відновлення діяльності банків та банківських груп директор Департаменту методології регулювання діяльності банків НБУ Наталія Іваненко зазначила, що вимоги до розроблення планів відновлення діяльності ґрунтуються на нормах законодавства ЄС та враховують найкращі міжнародні практики.

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«Розроблення банками та банківськими групами планів, які будуть містити реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості у разі суттєвого погіршення фінансового стану або настання стресової ситуації, сприятиме швидкій стабілізації роботи цих установ в умовах кризи», - наголосила Іваненко.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Національний банк України запровадив вимоги до розробки планів відновлення діяльності банків і банківських груп, які ґрунтуються на нормах законодавства ЄС і враховують найкращі міжнародні практики. Банки мали подати свої плани в НБУ до 1 жовтня 2020 року і щорічно їх оновлювати.