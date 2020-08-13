Держстат - про продукти тваринного походження: за рік подешевшали свинина і курятина

З липня 2019 року по липень 2020 року свинина подешевшала на 1,3%, куряче філе – на 22,3%, курятина у тушках – на 17,0%, інші продукти тваринного походження подорожчали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У липні 2020 року десяток яєць в середньому по Україні продавався по 16,22 грн (на 13,0% дорожче, ніж у липні 2019 року); сало – по 73,56 грн за кг (на 1,8% дорожче); яловичина – по 142,44 грн за кг (на 10,1% дорожче); ковбаса варена першого ґатунку – по 99,71 грн за кг (на 2,9% дорожче); морожена риба – по 80,21 грн за кг (на 1,9% дорожче).

При цьому за вказаний період подешевшали: свинина – на 1,3%, до 118,10 грн за кг; куряче філе – на 22,3%, до 84,84 грн за кг; курятина у тушках – на 17,0%, до 51,25 грн за кг.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% з липня 2019 року по липень 2020 року зросло у ціні на 2,8% (до 24,91 грн за кг); сири м’які жирні – на 6,6% (до 106,30 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 5,7% (до 61,93 грн за кг); вершкове масло – на 6,5% (до 43,29 грн за 200 г).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у липні 2020 року проти червня 2020 року зменшилися на 0,6%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,4%, проти липня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-липень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.