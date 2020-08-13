Стратегічні держпідприємства не підлягатимуть приватизації – Петрашко

Державні підприємства, які є стратегічно важливими для життєдіяльності країни, не будуть підлягати приватизації.

Як передає Укрінформ із посиланням на Мінекономіки, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Міністр нагадав, що в Україні близько 3 тисяч державних підприємств, переважна більшість з яких – неприбуткові активи, котрі використовуються лише для різноманітних схем і махінацій, в тому числі корупційних. На його думку, єдиний вихід із цієї ситуації – передати такі підприємства у приватні руки. Це, впевнений посадовець, збереже та збільшить кількість робочих місць, сплату податків та притік інвестицій.

Петрашко наголосив, що державні підприємства, які є стратегічно важливими для життєдіяльності суспільства, енергетичної незалежності та обороноздатності країни, не будуть підлягати приватизації.

“Важливі підприємства, які виконують стратегічні функції для держави, такі як, наприклад, Енергоатом, Укрзалізниця, не будуть підлягати приватизації взагалі”, - уточнив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня на засіданні Кабміну було прийнято розпорядження про передачу близько 200 державних підприємств Фонду державного майна для подальшої приватизації. До переліку підприємств переданих на приватизацію, були включені непрофільні та неприбуткові активи, переважна більшість із яких не здійснює виробничої діяльності, потребує відновлення та інвестицій.