Уряд запроваджує процес надання транзитних спрощень

Уряд вирішив запровадити процес надання транзитних спрощень для приєднання України до Нової комп’ютеризованої системи транзиту (NCTS).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт постанови "Про деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення", розроблений Мінфіном спільно з Державною митною службою та опрацьований з експертами Єврокомісії.

Таке рішення, наголошують у міністерстві, стане наступним етапом імплементації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту до митного законодавства України та приєднання до NCTS. Воно також спрямоване на подальше виконання митних зобов’язань за Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС.

Постановою врегульовано процедуру та алгоритм проведення митними органами оцінки відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, а також затверджено форми документів, необхідні для надання таких дозволів.

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Приєднання до NCTS надасть можливість митним органам України запровадити обмін митною інформацією з 35 країнами у режимі реального часу, зменшити затримки вантажів на кордоні через підвищення ефективності здійснення аналізу ризиків та визначення переліку необхідних контрольних процедур щодо товарів ще до їх прибуття на митний кордон України.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи". Він передбачає приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS після успішного тестування системи спільного транзиту в Україні. Членами цієї Конвенції є 35 країн.

У квітні 2020 року підрозділи Держмитслужби розпочали тестування програмного забезпечення для приєднання до NCTS, завдяки чому український бізнес зможе подавати одну митну декларацію при переміщенні вантажу країнами-членами Конвенції.