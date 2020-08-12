В Енергоатомі провели засідання робочої комісії з питань колективного договору

У середу, 12 серпня 2020 року, в ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулося заплановане засідання робочої комісії з питань внесення змін до Колективного договору компанії на 2020–2021 рік.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.

Представники профспілки Енергоатома, дирекції компанії та всіх відокремлених підрозділів, а також міст-супутників АЕС обговорили варіанти зміни Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».

Віце-президент з розвитку Енергоатома Герман Галущенко, виступаючи на засіданні комісії, запевнив усіх, що, незважаючи на кризовий період і для економіки країни загалом, і для українського енергоринку та НАЕК «Енергоатом» зокрема, а також попри фінансові труднощі, з якими наразі стикається компанія, у колективу Енергоатома немає приводів для хвилювань.

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За словами Германа Галущенка, головною цінністю для Енергоатома є його працівники. Один із пріоритетів політики компанії як відповідального роботодавця – турбота про колектив, забезпечення гідних умов праці всім професійним кадрам і недопущення їхнього відтоку. Тому ніяких змін, які могли б негативно позначитися на комфорті й благополуччі працівників НАЕК «Енергоатом», не передбачається.

Для довідки: Колективний договір є одним з основоположних документів, що визначає трудові відносини ДП «НАЕК «Енергоатом» і всіх його працівників. Документ переукладається щороку, після розгляду всіх зауважень і пропозицій.