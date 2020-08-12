Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Ціни на нафту ростуть на торгах 12 серпня після публікації даних Американського інституту нафти (API) про зниження запасів "чорного золота" в США за минулий тиждень.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 12 серпня склала 44,65 долара за барель, що на 0,34% вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 11 серпня ці контракти подешевшали на 1,1%, до 44,5 долара за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці 12 серпня зросли в ціні на 0,22%, до 41,70 долара за барель. Напередодні вартість цих контрактів знизилася на 0,8%, до 41,61, долара за барель.

Згідно з даними API, запаси нафти в США на тижні, що завершився 7 серпня, скоротилися на 4,4 млн барелів, запаси бензину - на 1,3 млн барелів, дистилятів - на 2,9 млн барелів. Міністерство енергетики США оприлюднить щотижнева доповідь про запаси увечері 12 серпня.

Експерти, опитані агентством S & P Global Platts, в середньому очікують, що статистика покаже зниження запасів нафти минулого тижня на 4,7 млн ​​барелів. Згідно з їхнім прогнозом, запаси бензину скоротилися на 2,1 млн барелів, дистилятів - на 100 тис. барелів.

У щомісячному звіті управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA), опублікованому 11 серпня, йдеться, що ціна на нафту марки Brent в другому півріччі 2020 року становить 43 долари за барель, в 2021 році - 50 доларів за барель. Місяць тому EIA прогнозувало, що ціна Brent у другому півріччі 2020 року становитиме 41 долар за барель, в 2021 році - 50 доларів за барель.

Разом з тим, в останньому звіті Міненерго США знизило оцінку видобутку нафти в країні в 2020 році на 370 тис. барелів на добу, до 11,3 млн барелів на добу. Прогноз на 2021 рік підвищено з 11 млн барелів на добу до 11,1 млн барелів на добу. У 2019 середньодобовий видобуток нафти в США становив 12,2 млн барелів на добу. Світовий попит на рідкі вуглеводні в світі в 2020 році знизиться до 92,9 млн барелів на добу, що відповідає оцінці місяцем раніше, говориться в звіті.