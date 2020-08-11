Один з найбільших лоукостів Європи easyJet отримав дозвіл літати з Італії в Україну - ЗМІ

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Avianews.

"Згідно з офіційною інформацією авіаційної влади Італії ENAC, авіакомпанія запросила і отримала права на польоти з Італії в Україну до кінця жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Поки що невідомо, яким буде список маршрутів, проте кажуть, що лоукост зможе виконувати в Україну 12 щотижневих рейсів. Права оформлені 23 липня на австрійський підрозділ easyJet - easyJet Europe Airline GmbH.

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Раніше авіакомпанія easyJet ніколи не літала в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск 14 нових маршрутів з аеропортів України до міст Італії.

Фото: Avianews