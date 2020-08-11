Бізнес вимагає заборонити ввезення старих вагонів — Шкіль

Транспортні компанії, вагонобудівники, керівництво Федерації роботодавців вимагають заборонити ввезення в Україну старих вантажних вагонів будь-якого походження.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова комітету з питань інфраструктури Федерації роботодавців України (ФРУ) Максим Шкіль в інтерв’ю порталу Цензор.НЕТ.

За словами Шкіля, постанова уряду, якою забороняється ввезення в Україну порожніх вагонів під розмитнення має слабкі місця. Справа в тому, що завантажені вагони в режимі тимчасового ввезення можуть вільно потрапляти на територію України.

"За нашою інформацією, уже були і найближчим часом будуть нові спроби завезти в Україну завантажені старі вагони, розвантажити їх тут і після цього спробувати розмитнити. Спочатку пробними партіями по кілька штук, а потім цілими составами", - повідомив керівник комітету ФРУ.

Федерація роботодавців разом із логістичними компаніями, трейдерами і вагонобудівниками регулярно слідкують за цією ситуацією і будуть інформувати суспільство щодо використання цієї схеми. На їхню думку, єдиним вирішенням ситуації є повна без жодних винятків заборона на ввезення іноземних старих вагонів з подовженим терміном експлуатації в Україну, а також заборона на вихід на колію будь-якого рухомого складу, який не відповідає вимогам щодо подовженого строку і технічного стану.

"Також ми вважаємо за необхідне ухвалення і оприлюднення чіткого графіка списання старих вагонів Укрзалізниці і порізки їх на брухт. Зараз такого графіка немає, попри те, що списання потребують 9 із 10 вагонів", - наполягає представник Федерації роботодавців.

Він стверджує, що в жодній країні Європи із міркувань безпеки на колії не допускаються вагони віком 40-45 років.

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"Ми вже неодноразово приводили ці розрахунки, але вони не втрачають актуальності: чітка заборона на експлуатацію старих небезпечних вагонів дасть змогу згенерувати впродовж наступних років до 11 млрд доларів додаткового ВВП не лише за рахунок вагонобудування, але й за рахунок прискорення і підвищення ефективності перевезень, поліпшення рівня транспортно-логістичних послуг, додаткових надходжень до бюджету," - підсумував Шкіль.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня на своєму засіданні Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1147", яким встановлюється заборона на ввезення на митну територію України залізничних вагонів, попередніми власниками яких були підприємства-резиденти Російської Федерації, або вони були приписані до залізничної адміністрації РФ.

Постановою №1147 від 30 грудня 2015 року уряд вже запровадив заборону на ввезення в Україну залізничних вагонів, що походять з Російської Федерації. Проте, з листопада минулого року юридичними особами – резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Російська Федерація, при цьому попереднім власником 608 з цих вагонів були підприємства-резиденти Російської Федерації, а 15 вагонів були у власності підприємств-резидентів Російської Федерації з 2014 року. Відповідно до прийнятих змін, в Україні встановлюється заборона на ввезення на митну територію залізничних вагонів, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту, серед залізничних адміністрацій приписки яких з 20 лютого 2014 року є або була залізнична адміністрація Російської Федерації.