Суд взявся за справу щодо компетенції нинішнього складу "тарифної" комісії

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо відсутності компетенції у чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Справа розглядатиметься без виклику сторін та проведення судового засідання.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, а також вважає, що повноваження чотирьох із семи членів НКРЕКП не є чинними з 1 лютого 2020 року, а це, на його думку, має наслідком визначення всієї НКРЕКП такою, що не має відповідної компетенції.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 липня затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зокрема, відповідним указом передбачено, що до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена НКРЕКП Олени Антонової; до 1 липня 2021 року - до Оксани Кривенко; до 1 липня 2023 року - до Олексія Магди; до 1 липня 2024 року - до Ольги Бабій та Дмитра Коваленка; до 1 липня 2025 - до Руслана Кайдаша та Валерія Тарасюка.