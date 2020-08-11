Автовиробництво в Україні з початку року скоротилося на 40%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні–липні 2020 року зменшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 40% - до 2122 одиниць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що за 7 місяців цього року в Україні було вироблено: 1783 штуки легкових автомобілів ( на 42% менше ніж за аналогічний період 2019 року), 28 штук - комерційних автомоболів (на 39% нижче ніж за аналогічний період 2019 року) та 311 автобусів (на 31% менше ніж за аналогічний період минулого року).

В асоціації зазначають, що у липні 2020 року в Україні було зібрано 236 одиниць автотранспортної техніки, що на 62% менше у порівнянні з липнем 2019 року.

Випуск легкових автомобілів у липні скоротився на 68%. Як і роком раніше в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод – "Єврокар", де в липні в режимі великовузлового складання було зібрано 172 автомобілі марки Шкода.

Також у липні 2020 року скоротилось виробництво комерційних автомобілів - до 4 одиниць (на 84% менше ніж у липні 2019 року). Всі вони були зібрані на АТ "Черкаський автобус".

Водночас виробництво автобусів зросло на 11% - до 60 штук. У липні автобуси випустило чотири підприємства: АТ "Черкаський автобус" (25 автобусів), ПрАТ "Чернігівський автозавод" (24 автобусаів), ЗАЗ (9 автобусів) та Часівоярський автобусний завод (2 автобуси).